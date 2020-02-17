РИАМО - 17 фев. Платное парковочное пространство в Москве увеличилось на 80 улиц, расположенных в 16 районах города, соответствующий приказ столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вступил в силу в понедельник.

Все изменения прошли согласование с муниципальными властями. Плату за парковку на новых участках ввели по запросу местных жителей и депутатов. Стоимость парковки зависит от того, в какую территориальную зону входит улица. Всего город разделили на пять зон платной парковки, в каждой из которых действуют свои тарифы.

В самом центре города — в зоне платной парковки в пределах Бульварного кольца — никаких территориальных изменений не произошло.

Следующая зона — в пределах от Бульварного кольца до Садового кольца и на самом Садовом — с понедельника пополнилась только одной «платной» улицей — это Гончарная набережная в Таганском районе, за исключением участков у дома №9/16, строения 1, 3 и 5. Здесь действует обычный тариф, который составляет 80 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 60 рублей в час в остальное время.

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НОВЫЕ УЧАСТКИ ОТ САДОВОГО ДО ТТК

В территориальной зоне, которая располагается от Садового кольца до Третьего транспортного кольца и на обоих сторонах ТТК, платной стала парковка еще на 28 улицах.

В районе Беговой теперь берется плата за стоянку в Проектируемом проезде №1808 (пониженный тариф), в Южнопортовом районе «платными» стали нечетная сторона Симоновского Вала (обычный тариф) и 1-я Дубровская улица на участке от пересечения с улицей Мельникова до пересечения с Шарикоподшипниковской улицей и на участке четной стороны улицы от пересечения с площадью Крестьянская Застава до пересечения с улицей Мельникова (пониженный тариф).

Обычный тариф для данной зоны составляет 60 рублей в час круглосуточно, пониженный - 40 рублей в час в течение всех суток.

Также в зону платных парковок от Садового кольца до ТТК вошли 25 улиц в Таганском районе, здесь установлен пониженный круглосуточный тариф:

- 1-я Дубровская улица, исключая участок от пересечения с улицей Мельникова до пересечения с Шарикоподшипниковской улицей и участок четной стороны улицы от пересечения с площадью Крестьянская Застава до пересечения с улицей Мельникова

- 2-я Дубровская улица

- Большая Калитниковская улица

- Большой Калитниковский проезд

- Большой Симоновский переулок

- Брошевский переулок

- Ведерников переулок

- Воловья улица

- Иерусалимская улица

- Иерусалимский проезд

- Качалинская улица

- Ковров переулок

- Малая Калитниковская улица

- Международная улица от пересечения со Средним Международным переулком до пересечения с Рабочей улицей

- Моревский проезд

- Нижегородский переулок

- Новорогожская улица

- Проектируемый проезд №1943

- Сибирский проезд

- Сосинская улица от пересечения с Волгоградским проспектом до пересечения с улицей Мельникова

- Средняя Калитниковская улица от пересечения с Нижегородским переулком до пересечения со Скотопрогонной улицей

- Стройковская улица

- Улица Мельникова по четной стороне от пересечения с 1-й Дубровской улицей до пересечения с Волгоградским проспектом

- Улица Талалихина от пересечения с Абельмановской улицей до южной границы домовладения №39 по улице Талалихина, исключая дом №2/1, корпуса 1, 4, 5, 6; дом №2/1, строения 7, 8, 13

- Чесменская улица.

«ПЛАТНЫЕ» УЛИЦЫ ОТ ТТК ДО МКАД

Следующая территориальная зона платной парковки в Москве располагается в границах от Третьего транспортного кольца до МКАД, включая внутреннюю и внешнюю стороны кольцевой трассы. В данной зоне новые правила коснулись 42 улиц в 12 районах, на всех этих участках действует пониженный тариф на оплату парковки в размере 40 рублей в час круглосуточно.

По одной «платной» улице появилось районах Северное Тушино — Проектируемый проезд №5492, Южное Тушино — Туристская улица, дом №6, корпуса 1, 2, 3, 4, в Головинском районе — Конаковский проезд от пересечения с Пулковской улицей до тупика Конаковского проезда в сторону уменьшения нумерации домов.

В Люблине теперь придется платить за парковку на улице Перерва на участке от пересечения с улицей Верхние Поля до пересечения с аллеей Кремлевских Курсантов.

Кроме того, в Басманном районе ввели платную парковку на Семеновской набережной и нечетной стороне Госпитального Вала, в Рязанском районе — у дома №12 по Зеленодольской улице и дома №1/55 по Луховицкой улице.

Платить за парковку придется водителям, приезжающим на три улицы в Нагатино-Садовниках, это Проектируемые проезды №№6443, 6444, 6445.

В районе Марьина Роща платные парковки теперь действуют в 7-м, 8-м и 17-м проездах Марьиной Рощи и на Шереметьевской улице от пересечения с 8-м проездом Марьиной Рощи до пересечения с 15-м проездом Марьиной Рощи.

Платное парковочное пространство в Беговом районе пополнилось еще пятью улицами. Это 2-й Боткинский проезд от пересечения с 1-м Боткинским проездом до пересечения с улицей Бориса Петровского; четная сторона Проектируемого проезда №1087 от пересечения с улицей Поликарпова до дома №23А по улице Поликарпова; улица Бориса Петровского от пересечения с Проектируемым проездом №1087 до пересечения со 2-м Боткинским проездом; нечетная сторона улицы Маршала Шапошникова и улица Поликарпова по четной стороне от пересечения с Беговым проездом до пересечения с Проектируемым проездом №1087.

Также пять новых платных участков появились на улично-дорожной сети района Новогиреево. Отныне придется платить за стоянку на 2-м проспекте Новогиреева от пересечения с Напольным проездом до пересечения с Зеленым проспектом, на 3-м проспекте Новогиреева от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с улицей Алексея Дикого, на 5-м проспекте Новогиреева от пересечения с Саперным проездом до пересечения с улицей Алексея Дикого, на Новогиреевской улице у дома №44/28 и в Саперном проезде.

Приезжающим в район Соколиная гора стоит иметь в виду, что теперь платные парковки действуют на следующих улицах:

- 9-я улица Соколиной горы от пересечения с улицей Бориса Жигуленкова до пересечения с Окружным проездом

- 10-я улица Соколиной горы от пересечения с улицей Бориса Жигуленкова до пересечения со 2-м Вольным переулком

- Измайловское шоссе от пересечения с улицей Измайловский Вал до пересечения с Окружным проездом

- проспект Буденного по четной стороне от пересечения с 8-й улицей Соколиной горы до пересечения с шоссе Энтузиастов и по нечетной стороне за исключением дома №21 по проспекту Буденного

- улица Бориса Жигуленкова

- улица Ибрагимова от пересечения с Измайловским шоссе до пересечения с Щербаковской улицей.

В Даниловском районе в зону платной парковки вошли 11 улиц: 2-й Кожуховский проезд, Зиловский бульвар, Проектируемые проезды №№1221, 4965 и 7024, проспект Лихачева, улица Архитектора Леонидова, улица Братьев Рябушинских, улица Лисицкого, улица Мустая Карима и улица Тюфелева Роща.

ГДЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА МКАД

На территории столицы за Московской кольцевой автодорогой платные парковки организованы на девяти участках в двух районах.

Так, в Митине автомобилистам придется оплачивать парковку на двух участках — это Дубравная улица от дома №38 по Дубравной улице до дома №40, корпус 1 по Митинской улице и от дома №35 по Дубравной улице до дома №38 по Митинской улице, а также Митинская улица от дома №27 до дома №31 и от дома №36 до дома №40.

Платные парковки пришли и в район Внуково. Они организованы на следующих участках улично-дорожной сети:

- 1-я Рейсовая улица от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Насосной улицей

- 2-я Рейсовая улица

- 3-я Рейсовая улица от пересечения с Центральной улицей до пресечения с Вокзальной площадью

- Аэрофлотская улица от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Большой Внуковской улицей

- Большая Внуковская улица

- Внуковское шоссе от пересечения с Луговой улицей до железной дороги по Киевскому направлению МЖД

- Советская улица

На всех девяти участках нового платного парковочного пространства за МКАД введен пониженный круглосуточный тариф в размере 40 рублей в час.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена в центре города. С июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца, а с 25 декабря платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца.

С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей.

Второй этап расширения платной зоны в Москве провели 26 декабря 2015 года. Со 2 декабря 2016 года был повышен тариф на оплату уличных парковок в Москве, максимальный тариф в 200 рублей за час установили на 133 наиболее загруженных улицах в пределах ТТК.

С 26 декабря 2016 года в Москве произошло точечное расширение платных парковок. Платная парковка была введена в местах, где скопление транспорта стало критическим. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро и железнодорожных станций.

С 23 октября 2018 года платной стала парковка на 10 загруженных улицах района Новокосино за МКАД.

С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час. С 16 декабря 2018 года стала платной парковка на центральных улицах города по воскресеньям.

С 9 января 2019 года штраф за неоплату парковки в Москве увеличили до 5 тысяч рублей. Жители районов с платными парковками могут оформить себе резидентное разрешение. Для инвалидов и многодетных семей действуют льготы.

Платные парковки нацелены на борьбу с «хаотичным» паркованием в условиях дефицита места для авто в городе. Платные парковки также стимулируют людей пересаживаться на общественный транспорт, что благотворно влияет на экологию. Собранные от оплаты парковок средства направляются на благоустройство столицы.