РИАМО - 16 фев. Лайнер авиакомпании «Россия» доставил в воскресенье в аэропорт Шереметьево дальневосточного леопарда, животному требуется серьезное лечение, сообщается на сайте авиакомпании.

Необычного пассажира перевезли регулярным рейсом Владивосток – Москва, его сопровождали ветеринары. Хищник благополучно перенес полет, его встретили представители Московского зоопарка для сопровождения на операцию в специализированную ветеринарную клинику.

«Молодой самец редчайшей в мире кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ нацпарка «Земля леопарда» 3 марта 2019 года. В тяжелом состоянии его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем», — говорится в сообщении.

Зверя долго лечили, к осени его здоровье восстановилось. Его назвали Эльбрус – в честь самой высокой горной вершины России и Европы. Леопард шел на поправку, однако у него случились осложнения – хромота, вызванная атрофией мышц на левой задней лапе. Также из-за тяжелой травмы лопатки у Эльбруса образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенного осложнить жизнь хищника в дикой природе.

В итоге леопарда решили доставить на лечение в столицу. Перевезли Эльбруса на безвозмездной основе. По прибытии в Москву в погрузочном комплексе аэропорта Шереметьево хищника встретили специалисты «Дальневосточных леопардов» и Московского зоопарка для сопровождения в специализированную ветеринарную клинику для проведения операции по удалению опухоли и продолжения лечения.

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