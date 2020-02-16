РИАМО – 16 фев. Счетная палата России проанализирует эффективность организации медпомощи людям с ВИЧ после фильма Юрия Дудя, передает Газета.ru.

О проверке сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter. Ранее Дудь выпустил фильм, посвященный людям с ВИЧ и проблемам, с которыми они сталкиваются.

«ВИЧ является более реальной угрозой для России, чем коронавирус нового типа, отметил Кудрин. Он подчеркнул, что на данный момент инфицировано более 1 миллиона россиян», — говорится в сообщении.

Фильм был опубликован 11 февраля и на данный момент успел набрать 11 миллионов просмотров на YouTube.