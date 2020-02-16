РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. Главврач больницы Королева Эдуард Шпилянский завоевал золото в составе сборной России по футзалу, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Кубок мира по футзалу (разновидность футбола, матчи проходят в залах) среди врачей прошел в польском Кракове с 14 по 16 февраля. За звание лучшей команды боролись более 200 медиков из 16 стран.

«Главный врач королевской больницы Эдуард Шпилянский играл в составе сборной России в категории 40+», - сказал собеседник агентства.

В полуфинале наша команда обыграла врачей из Казахстана, а в финале российские врачи обыграли коллег из Белоруссии со счетом 2:1, став чемпионами мира.