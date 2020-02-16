В воскресенье, 16 февраля, мужчина с ножом напал на двух человек в храме Святителя Николая в Басманном районе Москвы. Пострадавших пришлось госпитализировать с ранениями, сам же злоумышленник быстро оказался в руках полиции — в настоящее время уже возбуждено уголовное дело. В подробностях громкого происшествия разбиралась корреспондент РИАМО.

Нападение у алтаря

По данным СМИ, инцидент произошел утром 16 февраля во время воскресной службы, проходившей в храме Святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице. В здание ворвался неизвестный, вооруженный ножом.

Как отметили прихожане, злоумышленник целенаправленно бросился к алтарю. «Мы увидели, как он ногой толкнул дверь. Забежал в капюшоне в красном и начал там крушить», — рассказала РЕН ТВ одна из очевидцев.

Батюшка, проводивший службу, находился в этот момент у исповедальни, а алтарники, заметив мужчину, сразу же попытались его остановить. По словам очевидцев, злоумышленник был в очках, резиновых перчатках и наушниках, в которых играла музыка.

Протоиерей и его помощник подошли к неизвестному, чтобы «узнать, что случилось, и спокойно вывести», однако мужчина неожиданно вынул холодное оружие и ранил помощника настоятеля. Все присутствующие в алтаре помощники бросились к мужчине, чтобы остановить его, и в этот момент два ранения получил еще один алтарник. Затем нападавшего удалось обезоружить.

Настоятель храма протоиерей Николай Сладков отметил, что не знает нападавшего и никогда раньше с ним не встречался.

«Думаю, какой-то конкретной цели не было. Почему он напал именно на моего помощника — сказать сложно», — заявил телеканалу священнослужитель.

Видео задержания мужчины, напавшего на прихожан храма в Москве>>

Задержание по горячим следам

скриншот видео РЕН-ТВ

Имена пострадавших — Андрей Мягков и Валерий Слюсарев. Один из них был ранен в руку, а другой — в плечо. По словам еще одного очевидца, прихожане сами отвезли алтарников в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Между тем, сам факт нападения подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что полицейским удалось задержать мужчину по горячим следам. Как сообщает РЕН ТВ, прихожане схватили злоумышленника еще до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Им оказался 26-летний житель Липецкой области по имени Ефим Ефимов. В распоряжении канала появилось видео, на котором он запечатлен в наручниках на улице возле храма, окруженный полицейскими. По некоторым данным, напавший на прихожан был в неадекватном состоянии и имел при себе наркотические вещества.

Стали известны подробности нападения в московском храме Святителя Николая>>

Не стоявший на учете

В свою очередь мать задержанного рассказала ТАСС в воскресенье, что для них с отцом молодого человека произошедшее стало полнейшей неожиданностью. Ее сын не состоял на учете в полиции или у психиатров.

«Мы с отцом в шоке <...> К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <...> Тихий, спокойный мальчик, верующий» — рассказала женщина.

По ее словам, он закончил липецкую школу №41, «никогда не был в компаниях и не участвовал в драках».

Молодой человек уже два года работает в московской строительной фирме. У него несколько профессий: сварщик, электрик, плиточник и другие. График посменный: после месяца работы — неделю дома, и так до окончания работ на «объекте». «Сейчас их фирма какую-то столовую разбирает», — рассказала мать задержанного.

Последний раз Ефимов уехал в Москву 8 января на заработки и обещал приехать домой в марте.

Храм Святителя Николая в Москве после инцидента с поножовщиной закрыт до 17 февраля>>

Мотивы преступника

В настоящее время Ефимов находится в полиции. Против него возбуждено уголовное дело.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, дело заведено по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и статье 116 УК РФ «Побои».

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в качестве основной версии о причинах нападения рассматривают хулиганство.

«Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что какого-либо мотива для нападения у молодого человека не было.

Вместе с тем Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах приводит другую версию. По словам источника канала, Ефим Ефимов объяснил свое поведение полицейским тем, что его «не устраивает лицемерие».

Уголовное дело возбудили после нападения на людей в храме в центре Москвы>>