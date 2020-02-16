РИАМО - 16 фев. В Москве закончился этап Кубка мира по лыжному фристайлу, в нем приняли участие 70 спортсменов из России, Австралии, Китая, Швейцарии Канады и других стран, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Воробьевы горы».

«Воробьевы — это такой символ столицы, с каждым годом они преображаются, и я надеюсь, что в скором времени у нас здесь появится суперсовременный спортивный кластер, где можно будет заниматься и смотреть за выступлениями. В этом году зима не радует москвичей снегом, но организаторы постарались сделать все возможное, чтобы это событие состоялось», — прокомментировал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Лыжные акробаты разгонялись и отталкивались от трамплина, чтобы показать максимально сложный прыжок. В состав российской сборной вошли победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Максим Буров, Софья Алексеева, Артем Потапов и Сергей Семенов.

В суперфинале россиянин Павел Кротов одержал победу, а Софья Алексеева стала третьей. Кротов отметил, что участвовать в домашнем этапе Кубка мира - большая ответственность.

Кротов рассказал, что последний прыжок, принесший в копилку сборной золото, оказался для него самым сложным, а также добавил, что уже через несколько дней отправляется в составе сборной в Минск на следующий этап соревнований.

Профессиональный лыжный трамплин появился на Воробьевых горах в 1953 году. А в 2020 году там планируют восстановить исторический горнолыжный трамплин К-72 и построить горнолыжную спортивную школу, а также открыть три горнолыжные трассы.