РИАМО - 16 фев. В воскресенье в 16:30 на «ВТБ Арене» состоится баскетбольный «Матч всех звезд» Единой Лиги ВТБ, из-за этого могут ограничить вход и выход на станциях метро рядом со стадионом, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Ближайшие к стадиону станции метро: «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11)», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.