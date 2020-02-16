РИАМО - 16 фев. Целый ряд мер поддержки женщинам с детьми оказывается в Москве, например, есть программа по обучению для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем дольше мама не работает, тем больше проблем возникает и психологических, и профессиональных. И, конечно, нужна специальная программа, чтобы помочь маме трудоустроиться, найти работу. В Москве работы достаточно для всех, но надо найти работу по душе, она должна быть хорошо оплачиваемая, чтобы у тебя были современные навыки», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Программа обучения для женщин с детьми позволяет им совершенно бесплатно получить новую профессию, а также повысить свою квалификацию. Не так давно было принято решение расширить программу — теперь пройти переобучение смогут неработающие женщины, воспитывающие детей до семи лет. Раньше принять участие в программе могли только те, кто находится отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Специально для мам в Москве также действуют специализированный центр занятости «Моя карьера» и центр занятости населения «Моя работа». Женщинам с детьми оказывают психологическую помощь.

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