РИАМО - 16 фев. В центре Москвы на улице Рогожский Вал в воскресенье произошел прорыв водопровода, из-за этого случился сбой в движении трамваев, сообщается в Twitter-аккаунте АО «Мосводоканал».

«Поступила информация об изливе воды на улице Рогожский Вал, дом 12. На место направлены аварийные бригады, оперативный дежурный ЦДУ. Выявлено повреждение водопровода строителями гостиничного комплекса», — говорится в сообщении.

В 11:15 поврежденный участок водопровода закрыли, при этом водоснабжение жителям района не отключали. Движение трамваев удалось восстановить.