РИАМО - 16 фев. В Москве планируют создать новое здание книгохранилища для Российской государственной библиотеки (РГБ), в нем обустроят климатический и температурный контроль помещений, также создадут автоматические средства выдачи книг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Назрел вопрос о строительстве нового здания книгохранилища. Мы все видим с Большого Каменного моста большое белое здание. Это и есть наше основное книгохранилище. Там находится около 27 миллионов документов, и это очень серьезное превышение нормативов. Поэтому Ленинке жизненно необходимо новое книгохранилище», - рассказал директор РГБ Вадим Дуда.

Он также отметил, что в будущем в РГБ намерены создать дорожную карту обновления всего пространства библиотеки в целом. На сегодняшний день уже готовится проект преображения первого подъезда. Библиотеке планируют вернуть ее историческое величие, при этом не забывая о современных задачах.

«Нужно совместить нашу историю с современными технологиям. Наши климатические, технологические и прочие системы требуют очень большого внимания», - добавил Дуда.

Российская государственная библиотека, известная как Ленинка, — это крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы. В ее фондах собрано порядка 47 миллионов единиц документов, книг и так далее.