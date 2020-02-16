РИАМО - 16 фев. В отношении мужчины, совершившего нападение на помощников настоятеля в храме Святителя Николая в центре Москвы, возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Молодой человек вошел с ножом в храм и напал на людей. Ему удалось ранить двух помощников настоятеля храма, прежде чем прихожане смогли его скрутить. Нападавшего передали полиции.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство» и статьей 116 УК РФ «Побои», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, молодой человек находился в неадекватном состоянии.

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