РИАМО - 16 фев. После нападения мужчины с ножом на прихожан храм Святителя Николая Мирликийского в центре Москвы закрыли до 17 февраля, сообщил РИАМО настоятель храма Кирилл Сладков.

«В воскресенье храм обычно закрывается после 15:00, но в связи с инцидентом мы решили закрыть его раньше», - рассказал отец Кирилл.

По его словам, нападение неизвестного мужчины на прихожан произошло до начала утреннего богослужения. В это время внутри находилось несколько десятков человек.

«Никакой паники не было, прихожане помогли остановить молодого человека. Быстро сработала охрана храма», - уточнил настоятель.

Он также добавил, что нападавшего видел впервые. На первый взгляд он выглядел ничем не примечательно. Кроме того, после инцидента служба продолжилась, ее провел клирик храма в Покровском. Во время богослужения участники помолились и о нападавшем.

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