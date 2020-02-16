РИАМО - 16 фев. В Москве в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) в период с 17 по 23 февраля пройдет масса тематических мероприятий, все они будут свободны к посещению, некоторые мероприятия приурочат ко Дню защитница Отечества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Москвичи смогут сделать подарки своими руками, посмотреть фильм «Офицеры» и станцевать на ретродискотеке», - говорится в сообщении.

Так, 17 февраля на площадке ТЦСО «Можайский» пройдет праздничный концерты. На следующий день в ТЦСО «Зеленоградский» пройдет встреча любителей музыки и пения. Также 18 февраля в ТЦСО «Орехово» проведут лекцию «Фаина Раневская. Женщина-легенда», где гостям расскажут о биографии известной актрисы.

Уже 22 февраля в реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» в Зеленограде проведут игру по профориентации, на которой расскажут об устройстве рынка труда, а также банке свободных вакансий.

Концерты посвященные Дню защитника отечества пройдут 23 февраля в ТЦСО «Беговой» и ЦСО «Московский».