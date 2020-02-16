РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Свыше 500 юных лыжников из разных муниципалитетов Московской области приняли участие в соревнованиях на призы Лазутиной в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Соревнования Московской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы пятикратной чемпионки Олимпийских игр Ларисы Лазутиной прошли на лыжном стадионе «Зоркий». На лыжню вышли воспитанники спортивных школ Подмосковья. В торжественном открытии приняли участие Хаймурзина, Лазутина, а также четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

«Сегодня мы принимаем кубок имени Ларисы Лазутиной. замечательно, что в соревнованиях принимают участие более 500 детей из разных уголков Подмосковья: Луховицы, Пущино, Одинцово, Щелково, Волоколамск – всех не перечислить. Надеюсь, у лыжников сегодня будет насыщенный яркий день», - сказала Хаймурзина.

По ее словам, несмотря на то, что в Подмосковье нынешней зимой наблюдается дефицит снега, лыжный стадион в Красногорске в течение сезона был наполнен соревнованиями.

«Я очень благодарна губернатору Московской области Андрею Воробьеву за то, что кубковые соревнования, посвященные именам олимпийских чемпионов, проходят в регионе не первый год», - сказала Лазутина.

Она также выразила благодарность главе Красногорска за то, что в округе создали условия для проведения соревнований, и дети получили возможность выполнить нормативы, получить разряды.

«Подрастает достойная смена! Посмотрите, какие задорные ребята. Радостно, что их поддерживают родители. В Московской области работают замечательные тренеры. Надеюсь, что подрастающие лыжники будут лучше, чем мы», - добавила Лазутина.

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