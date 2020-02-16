РИАМО – 16 фев. Мертвую женщину без верхней одежды вытащили из Москвы-реки на Котельнической набережной, сообщает Life.ru.

«Тело женщины средних лет без признаков жизни обнаружили около четырех утра в реке на Котельнической набережной возле дома номер три. Прохожие вызвали на место инцидента полицию и бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, следователи устанавливают детали произошедшего. Также выясняется личность погибшей.