РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Люберцах родители в одном из лицеев сдали Единый государственный экзамен, сообщила председатель комиссии Общественной палаты Люберец по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Елена Канчели.

15 февраля в лицее № 12 родителям выпускников была предоставлена возможность сдачи ЕГЭ.

«43 родителя сели за парты в кабинетах, оборудованных видеокамерами, и прошли процедуру подготовки к экзамену, сдали личные вещи и телефоны», - написала в своем Instagram-аккаунте Канчели.

Экзамены родителями сданы без замечаний.