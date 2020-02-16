РИАМО – 16 фев. В одном из столичных баров 15 февраля погибла 23-летняя девушка, она задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных, сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка отдыхала в баре с друзьями и решила поучаствовать в конкурсе. За несколько секунд до конца состязания москвичка запихнула себе в рот сразу несколько пирожных.

«Она победила, но не смогла прожевать все, что засунула в рот. Случайно вдохнула – и умерла», — говорится в сообщении.

Никто из посетителей и сотрудников бара не смог ей помочь. На место вызвали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть девушки.

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