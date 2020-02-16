РИАМО - 16 фев. Раненного мужчину 1982 года рождения госпитализировали из квартиры дом по улице Пустовской в Щелкове, у него было обнаружено проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение сожительница раненного 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».