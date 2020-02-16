РИАМО – 16 фев. Двое мужчин, раненых в московском храме Святителя Николая утром в воскресенье, оказались помощниками настоятеля, сообщает Telegram-канал 112.

26-летний мужчина ранил двух человек в храме на Бакунинской улице в центре Москвы.

«Настоятель храма Святителя Николая Кирилл Сладков рассказал, как в алтарь забежал мужчина в капюшоне и наушниках. На лице у него были очки, а на руках медицинские перчатки», — говорится в сообщении.

Священник подошел к подозрительному мужчине, чтобы узнать, что случилось. В этот момент посетитель бросился с ножом на помощника настоятеля и ранил его в руку. Затем он два раза ударил ножом в плечо другого помощника.

Пострадавших госпитализировали. Злоумышленника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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