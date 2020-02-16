РИАМО - 16 фев. Тело мужчины 1963 года рождения с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома по улице Комсомольская в поселке Малаховка Люберец, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по Люберцам ГСУ СК России по Московской области владелец квартиры, знакомый погибшего 1957 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ходе совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в результате которой и было совершено преступление. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он задержан следственными органами.