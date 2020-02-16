РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Артисты из творческого союза «Все свои» выступили перед жителями подмосковных Люберец в парке «Наташинские пруды», сообщается в Instagram-аккаунте парков культуры и отдыха горокруга Люберцы.

15 февраля вечером жители в парке послушали песни о любви и любимых.

«Перед жителями с песнями выступали артисты из творческого союза «Все свои»: Денис Слепнев, Мария Лошкарева, Дмитрий Быков, Ольга Барабанова, Александр Чайка и и Рубен Алмазов», - говорится в сообщении.

Сотрудники парков культуры и отдыха горокруга Люберцы пожелали всем жителям любви, нежности, теплоты и красоты.

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