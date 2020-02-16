РИАМО – 16 фев. В воскресенье 26-летний мужчина ранил двух посетителей храма на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС.
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сообщила изданию официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным издания, нападение случилось в храме Святителя Николая.
Пострадавших отправили в больницу для оказания медпомощи. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео задержания мужчины, напавшего на прихожан храма в Москве>>
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