РИАМО - 16 фев. Утром в воскресенье в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 35 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково три рейса задержано и два отменено. В Домодедове задержали 17 рейсов, еще четыре отменили. В Шереметьеве девять рейсов задержали.

В подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировано задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В воскресенье в Подмосковье и Москве столбики термометров местами поднимутся до плюс 2 градусов тепла, возможны незначительные осадки. После 12:00 ожидается повышение скорости ветра до 5 – 10 метров в секунд