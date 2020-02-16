РИАМО - 16 фев. Несмотря на теплую, сравнимую с мартовской погоду на будущей неделе не стоит ожидать резкого повышения температуры, сообщила РИАМО в воскресенье главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, во второй половине недели ждут повышения атмосферного давления. Несмотря на близкие к положительным показатели дневной температуры, в ночные часы все же ожидаются слабо отрицательные значения.

«Чуть атмосферное давление подрастет, в облаках будут появляться просветы и за счет этого ночная температура будет отрицательная», - уточнила Позднякова.

Синоптик также добавила, что главным отличием будущей недели от предыдущей станет выпадение более мокрых осадков.

«Если у нас до этого была снежная фракция, то на этой неделе в количестве осадков будет преобладать жидкая фаза. Только этим погода на (предстоящей – ред.) неделе может отличиться от предыдущей», - отметила собеседник агентства.

В начале недели в Московском регионе ожидается до плюс 4 градусов тепла днем и до нуля градусов ночью. К концу недели в дневные часы ожидается около нуля градусов и слабо отрицательные значения ночью.

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