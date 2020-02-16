РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В двух домах на проспекте Ленина подмосковного Подольска 21 февраля временно отключат свет из-за работ на подстанции, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 21 февраля с 9:00 до 15:00 не будет подаваться электроэнергия потребителям по адресу: проспект Ленина, дома№№ 71 и 76/2», - говорится в сообщении.

Отключение произойдет из-за работ на подстанции. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.