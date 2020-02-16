РИАМО - 16 фев. Мужчина открыл стрельбу по своему оппоненту во время ссоры в районе Люблино на юго-востоке столицы, участники конфликта доставлены в отделение полиции, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вчера в 22:35 на улице Новороссийской, дом 25, корпус 1 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрелы в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия», - рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что оба участника были доставлены для разбирательства в отделение полиции. Конфликт произошел на бытовой почте. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.