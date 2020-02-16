РИАМО - 16 фев. Температура воздуха в Московском регионе на следующей неделе будет больше напоминать конец марта, а не вторую половину февраля, при этом ожидаются существенные осадки, сообщила РИАМО в воскресенье главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление будет понижаться. В понедельник мы ждем погоду облачную с осадками. Может быть дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы около 0 градусов, дневная температура будет повышаться до плюс 2 – плюс 4 градусов», - рассказала Позднякова.

По ее словам, атлантический циклон из Европы будет удерживать такую погоду в течение первой половины недели. Ожидается существенное уменьшение снежного покрова. Предполагается, что в конце недели атмосферное давление начнет расти. Количество осадков снизится.

«Температура воздуха в ночные часы станет слабо отрицательной, дневная температура – около нуля», - уточнила собеседник агентства.

Синоптик также отметила, что на предстоящей неделе не предвидится резких колебаний температуры. В то же время, погода в Московском регионе будет больше свойственна концу марта, чем второй половине февраля.