РИАМО - 16 фев. В столице задержали 38-летнего жителя Московской области, подозреваемого в кражах запчастей с машин каршеринга, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции района Царицыно обратился представитель каршеринговой компании. Он сообщил о том, что с 18 автомобилей украли запчасти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Бехтерева. Им оказался 38-летний житель Московской области», — говорится в сообщении.

Злоумышленник брал автомобили в аренду, отгонял их в автосервис и снимал запчасти. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.