РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Четырнадцатилетнюю девочку госпитализировали в больницу Подольска с травмами нижних конечностей в результате ДТП, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 15 февраля в 10:20 напротив дома №33 по улице Академика Доллежаля произошел наезд на пешехода – девочку 14 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда ребенок госпитализирован в Подольскую городскую больницу с различными травмами нижних конечностей», - говорится в сообщении.

ГИБДД округа просит водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, тем более нерегулируемых.

«Снижайте скорость, уступайте дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода», - поясняется в материале.