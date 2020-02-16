РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Двух человек доставили в реанимацию в результате тройного ДТП на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Симферопольском шоссе в Подольске 15 февраля поздно вечером. Столкнулись три автомобиля, в том числе инкассаторская машина.

«Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель и пассажир одной из машин были доставлены в реанимацию. В настоящее время данной аварией занимается следствие», - сказал собеседник агентства.