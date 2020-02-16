РИАМО - 16 фев. На территории промзоны по адресу: деревня Чашниково, строение 1 в городском округе Солнечногорск произошло возгорание на заводе PepsiCо, эвакуировано 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:35 15 февраля поступило сообщение от очевидца о задымлении внутри цеха завода PepsiCo по вышеуказанному адресу», - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарной бригады на месте происшествия было сильное задымление, внутри цеха горела трансформаторная подстанция размером шесть на девять квадратных метров. Со своих рабочих мест были эвакуированы 100 сотрудников предприятия.

Спустя 43 минуты с момента вызова спасателей огонь удалось локализовать на площади три квадратных метра. В 15:00 пожарные ликвидировали открытое горение, а еще через 15 минут его полностью потушили.

В сообщение также указано, что при тушении пожара было задействовано 86 человек личного состава и более 20 единиц техники.

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