РИАМО - 16 фев. В воскресенье в столице и по области столбики термометров местами поднимутся до плюс 2 градусов тепла, возможны незначительные осадки, погода будет облачной с прояснениями, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура в Москве 0…+2, по области -3…+2 градуса», - говорится в сообщении.

Влажность воздуха в воскресенье составит порядка 70%. После 12:00 ожидается повышение скорости ветра до 5 - 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до значения 754 миллиметра ртутного столба. В Московском регионе будет облачно с прояснениями.

По данным синоптиков, в целом, такие погодные условия будут комфортны как для метеозависимых, так и для людей, чье самочувствие не меняется из-за капризов погоды. При этом температура воздуха продолжает оставаться выше климатической нормы.