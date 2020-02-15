РИАМО - 15 фев. На улице Плеханова в столице произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии одна машина врезалась в дерево, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 20:30 на улице Плеханова в районе дома 11 произошло столкновение двух единиц транспорта - Mercedes и Suzuki», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии один автомобиль вылетел за пределы проезжей части улицы и врезался в дерево.