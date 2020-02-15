РИАМО - 15 фев. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в здании ОМВД в центре Москвы, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

В помещении ОМВД по Пресненскому району столицы 28-летний житель Московской области в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского. Последний обращался за медпомощью.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - сказала Иванова.

Она уточнила, что пьяный мужчина несколько раз ударил полицейского в лицо, причинив последнему травмы различной степени тяжести.

На данный момент с фигурантом уголовного дела провели следственные действия, в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.