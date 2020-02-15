РИАМО - 15 фев. Депутат Госдумы, бывший биатлонист Антон Шипулин сказал, что будет верить в чистоту анализов дисквалифицированного Евгения Устюгова до последнего, сообщает Газета.ru.

В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, Устюгова лишили золотой медали Игр в Сочи в эстафетной гонке. Медалей лишат и партнеров биатлониста по команде – Антона Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко.

«Нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас», - написал Шипулин в Instagram.

Спортсмен подчеркнул, что всегда верит в чистоту своих партнеров по команде и будет верить до последнего.

В допинг-пробе Устюгова ранее выявили оксандролон. У спортсмена аннулировали его результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014 годов. Биатлонист планирует оспорить дисквалификацию IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS).