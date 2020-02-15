РИАМО - 15 фев. В московских поликлиниках с 17 по 22 февраля проведут мастер-классы и лекции о профилактике гипертонии и инсульта, а также об онкологии и здоровом образе жизни, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожанам расскажут о рисках развития онкозаболеваний, гипертонии и инсульта, объяснят, почему важны прививки от инфекционных заболеваний, а также научат делать гимнастику и массаж грудным детям», - отмечается в материале.

На площадке в диагностическом центре №5 в районе Лианозово 17 февраля пройдет лекция, на которой расскажут о вредных привычках и отказе от них. В тот же день в поликлиническом отделении больницы «Кузнечики» пройдет лекция о здоровом образе жизни и его влиянии на снижение риска развития онкозаболеваний.

Также 18 февраля в детской поликлинике №32 в Тверском районе врачи расскажут о защитном эффекте прививок. А 21 февраля в поликлиническом отделении «Капотня» пройдет лекция о принципах рационального питания и о том, как без вреда для здоровья избавиться от избыточного веса.