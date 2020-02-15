РИАМО - 15 фев. В субботу вечером на дороге в городском округе Подольск произошла авария с участием трех машин, пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 19:20 на автодороге Нис-Цинковка, городской округ Подольск, произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек пострадал», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту ДТП началась проверка. На место дорожной аварии прибыли сотрудники ДПС и ГИБДД.