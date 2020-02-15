РИАМО - 15 фев. На 16-18 февраля на территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за сильного порывистого ветра в регионе будет действовать с 12:00 16 февраля до 12:00 18 февраля. Также в Подмосковье и Москве объявили до 00:00 17 февраля предупреждение о гололедице.

«Желтый» уровень объявили также почти на всей территории ЦФО, кроме Ярославской, Костромской и Смоленской областей.

В Москве и Подмосковье в ночь на 16 февраля температура будет минус 4 – минус 2 градуса, днем – 0 - плюс 2 градуса, местами гололедица, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

17 февраля в регионе ожидается до 5 градусов тепла и небольшой дождь, ветер усилится порывами до 20 метров в секунду. 18 февраля столбики термометров могут показать до плюс 6 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 18 метров в секунду.

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