РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В фестивале-конкурсе «Ринг рок» в МКЦ «Победа» в Домодедове приняли участие девять рок-групп, победителей наградили дипломами и кубками, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я очень рада, что у нас появляются новые коллективы. Большое спасибо ребятам, которые выступали впервые. Я думаю, что у вас большой впереди путь. Самое главное, это дело не бросать. <...> И я уверена, что у нас коллективов будет появляться еще больше», - сказала заместитель председателя, начальник отдела по работе с молодежью комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Альбина Таишева.

В фестивале-конкурсе приняли участие группы «Вертикаль», NZ, «Неформально нормальные», «Октавес», «Холодный бриз», «За городом», «Небо», Juce-band, «Ленинский band».

После конкурсантов выступила кавер-группа «Бальзам», в которую входят члены жюри.

По итогам конкурса третье место заняла группа «Неформально нормальные», вторыми стали музыканты группы «Холодный бриз». Победителем выбрали группу «Небо». Им вручили дипломы и кубки. Также все участники получили грамоты.

Конкурсантов оценивали звукорежиссер, музыкант проектов «Бальзам» и «Анна и командор» Александр Большаков, гитарист, музыкант проектов «Анна и командор» и «Бальзам» Александр Кукарин, музыкант автор и исполнитель собственной музыки Александр Чижков, барабанщик, участник рок-групп «Стоп», «Второе дыхание», «Парадокс» и «Энергия жизни» Михаил Лосев.