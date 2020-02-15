РИАМО - 15 фев. Поезда на Замоскворецкой линии подземки снова ходят по графику, который был нарушен из-за человека на путях, сообщается в Twitter-аккаунте городской подземки.

В субботу вечером из-за инцидента с пассажиром на южном участке линии от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» не ходили поезда. В обратном направлении составы курсировали с задержкой.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) введено в график», - говорится в сообщении.