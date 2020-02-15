РИАМО - 15 фев. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова и спортсменки Светланы Слепцовой приняли во внимание в министерстве спорта РФ, сообщает Nation News.

«Как пояснили в ведомстве, «в случае Устюгова данное решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде», - отмечается в материале.

Пока в министерстве не будут давать подробных комментариев по ситуации. Решено дождаться, когда заинтересованные лица примут решение по вопросу возможного обжалования в Спортивном арбитражном суде.

У 28-летнего российского спортсмена выявили следы запрещенных препаратов в крови. У Устюгова отнимут золотую медаль Олимпиады в Сочи. Таким образом, РФ лишится первого места в медальном зачете.

Устюгова и Слепцову также дисквалифицировали на два года.