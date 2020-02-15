РИАМО - 15 фев. На площади под Соборной горой в Серпухове провели семейный фестиваль «Тепло», гостей мероприятия развлекали фаер-шоу, конкурсами и концертом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль провели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«На площади под Соборной горой был зажжен большой костер, гостям предлагали отведать ароматный глинтвейн на огне и горячие сладости. Участники фестиваля могли приобрести зимние сувениры на ярмарке «Теплышко», а также поучаствовать в розыгрыше «теплых» призов», - говорится в сообщении.

В рамках акции приюта «Зоозащита-плюс город Серпухов» принимали материальную помощь или корм для четвероногих питомцев.

На мероприятии подвели итоги фотоконкурса «Зима в Серпухове». Награду вручили тем фотографам, чьи снимки набрали наибольшее количество лайков в Instagram.

Всех гостей фестиваля приглашали принять участие в танцах жарких стран, познавательных мастер-классах, сделать снимок на память в уютных фотозонах.

«Мы надеемся, что фестиваль «Тепло» станет традиционным для городского округа Серпухов. Подобные мероприятия - это прекрасный повод собраться всем вместе и весело провести выходной день. Кроме того, фестиваль – это отличная возможность продемонстрировать туристам наше гостеприимство», - отметила глава городского округа Юлия Купецкая.

Хедлайнером фестиваля стал участник шестого сезона ТВ-шоу «Голос» и полуфиналист шоу «Главная сцена» группа Folkbeat. Завершился праздник завораживающим фаер-шоу.

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