РИАМО - 15 фев. Из-за пассажира на путях на Замоскворецкой линии столичной подземки увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

«На южном участке Замоскворецкой линии (2) увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.

Задержка происходит из-за человека на путях метро.

На линии на данный момент нет движения поездов от станции «Автозаводская» до «Орехово». В обратном направлении поезда подземки следуют с увеличенным интервалом.

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