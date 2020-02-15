РИАМО - 15 фев. На фестивале финансовой грамотности, который прошел в Одинцолве, всех желающих научили распознавать поддельные банкноты и мошенников, которые стремятся любыми способами выманить деньги, говорится в сообщении ГУ Банка России по ЦФО.

На площадке перед входом в Волейбольный центр горожане могли изучить устройство инкассаторского автомобиля, примерить форму инкассатора и поучаствовать в конкурсе «Угадай сумму в мешке». Опытным путем участники выяснили, что в мешке было 9 миллионов рублей.

«Мы стремимся, чтобы наши сограждане приобретали знания и навыки грамотного управления своими личными финансами, могли понимать назначение финансовых инструментов и услуг, составлять план семейного бюджета, управлять доходами, расходами и рисками, не связываться с финансовыми мошенниками и соблюдать кибергигиену», - сказала замначальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.

Эксперт Банка России Антон Щербаков провел лекцию для всех желающих о том, как распознать финансовое мошенничество и противодействовать злоумышленникам. Гости мероприятия задавали эксперту много вопросов, связанных со случаями из собственной жизни, интересовались, как поступать и куда обращаться, если вдруг обманули мошенники.

Также посетители могли сделать фотографию на память с фигурами из переработанных банкнот, яркой тантамареской и хэштегами праздника. Многих заинтересовали просветительские видеоролики Центробанка, в которых пояснялись правила обращения с финансами.

Большой интерес вызвала экспозиция «250 лет российским бумажным деньгам» - здесь жители и гости Одинцова могли увидеть деньги страны XVIII-XXI веков, проследить, как менялся их внешний вид и качество их изготовления.

Особый интерес у посетителей вызвал мастер-класс «Лаборатория денег». На данном мероприятии специалисты Центрального банка объясняли, как отличить настоящие банкноты от липовых, и демонстрировали способы проверки на просвет, наощупь, при наклоне и с использованием специального оборудования.