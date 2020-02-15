РИАМО - 15 фев. В правительстве РФ внесли изменения в порядок направления средств материнского капитала, изменения коснутся правил предоставления маткапитала для улучшения жилищных условий, сообщает Nation News.

Согласно внесенным поправкам, деньги с маткапитала можно будет использовать для покупки жилья с помощью эскроу-счетов.

«Летом прошлого года в законодательство были внесены изменения, которые предполагают предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав», - отмечается в материале.

Именно эскроу-счета теперь будут использовать в продаже недвижимости для обеспечения обязательства застройщика перед дольщиками.