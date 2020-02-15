РИАМО - 15 фев. По долгосрочным прогнозам синоптиков весна в столице будет ранней и сухой, сообщается на сайте «Метеовести».

«15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне.<…> С эти днем связано немало погодных примет. Наши предки считали, что какой будет погода на Сретение, такой она будет на протяжении всей весны», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что в субботу в мегаполисе оттепель, солнечно и сухо. Также и весна будет ранней и сухой, такие приметы совпадают с долгосрочным прогнозом специалистов.

В центре Москвы на следующей неделе из-за аномально теплой погоды может растаять весь снег. А к весне на территории Москвы может вообще не остаться никаких сугробов.