РИАМО - 15 фев. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что мнение ВОЗ о норме до 400 граммов сахара в день людям, страдающим диабетом, может привести к опасным последствиям, сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что такие рекомендации не подойдут диабетикам, у которых диагностировали болезнь второго типа.

«Это болезнь (диабет – ред.) обжорства, так как клетки защищаются от того обилия метаболитов, которое на них сыпется со всех сторон. Задача диеты - ограничить их количество, и в первую очередь это касается углеводов, особенно фруктозы», - сказал Гинзбург.

По его мнению, больше всего опасны для диабетиков белый сахар, сладкие напитки, сладкие фрукты и ягоды. Наименьший вред приносят несладкие яблоки и ягоды, например, малина.

Диетолог порекомендовал съедать не более 100 граммов в день разрешенных фруктов и ягод только в том случае, если человек ограничил в этот день другие углеводы: белый хлеб, рис, картошку.

Также доктор медицинских наук напомнил, что диабетикам нужно регулярно измерять уровень сахара в крови.