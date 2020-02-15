РИАМО - 15 фев. В поселке Тучково Рузского городского округа Подмосковья в рамках национального проекта «Образование» намерены возвести новую школу на 400 мест, уже объявлена соответствующая закупка на проведение работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в Рузском округе построят две школы. Первую планируют открыть в 2020 году, а вторую — в 2021-м. Почти тысяча ребят будет учиться в новых образовательных учреждениях.

«Опубликована закупка на выполнение работ по строительству школы на 400 мест в поселке Тучково», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Школу на 400 мест возведут на улице Новой. Ее построят в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Рузского городского округа.