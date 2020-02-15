РИАМО - 15 фев. Следователи начали проверку по факту нападения на 81-летнего жителя столицы в центре города, инцидент случился 14 февраля, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«По предварительным данным, 14 февраля 2020 года в центре Москвы между мужчинами произошла потасовка, в результате чего пенсионер получил несколько ссадин и гематом. Потерпевший был осмотрен врачами и отпущен домой», - говорится в сообщении.

Специалисты организовали проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного инцидента. По результатам этой проверки планируется принять процессуальное решение.