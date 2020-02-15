РИАМО - 15 фев. На подмосковном полигоне «Алабино» стартовали соревнования в рамках второго этапа отбора на международный конкурс АрМИ-2020 «Танковый биатлон», между собой состязаются экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военнослужащие будут соревноваться в меткости стрельбы из 125-миллиметровых орудий танков Т-72Б3 и Т-80, спаренных пулеметов Калашникова танковых ПКТ и башенных пулеметов «Корд», - говорится в сообщении.

Также участникам отбора предстоит преодолеть на время естественные и искусственные препятствия на подготовленной трассе. Лучшие экипажи начнут подготовку к следующему этапу конкурса между объединениями ЗВО.

Всего во втором этапе конкурса «Танковый биатлон» участвуют свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.